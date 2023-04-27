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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.23 15:00

В плену стихии: Народный фронт добивается организации безопасного проезда к селу Териберка

Представители президентского движения в Мурманской области попросили главу региона обратить внимание на проблему постоянных переметов дороги в знаменитую Териберку: узниками непогоды регулярно становится большое количество туристов.

Очередное ЧП произошло в конце марта: дорога оставалась закрытой целую неделю. В первый же день метели отрезанными от большой земли оказались более 50 автомобилей.

Добраться до дома отчаянные путешественники смогли лишь спустя 25 часов. Но, несмотря на улучшение погодных условий, трасса оставалась закрытой ещё несколько дней. Официальная причина произошедшего – необдуманные действия водителей, отправившихся в Мурманск по уже закрытой дороге: кто-то не справился с управлением, машина застряла, а следом за ней – и другой транспорт. Целые сутки люди находились в плену стихии, помогая друг другу и надеясь на помощь.

«Дело в том, что этот случай – далеко не единственный. Подобные ситуации происходят регулярно. В последнее время в соцсетях даже появилась информация о том, чтобы заранее планировать закрытие трассы на длительный срок при неблагоприятном прогнозе. Но, на наш взгляд, это не выход», - выразил мнение член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Андрей Шишко.

Автоподъезд к селу Териберка является одним из самых популярных туристических маршрутов области, частично из-за того, что по нему можно быстрее всего доехать до Баренцева моря. Раньше эта дорога была грунтовой, но с 2017 года её покрытие постепенно заменяют на более надёжные асфальт и бетон. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в общей сложности на ремонт планируется потратить более 5 миллиардов рублей из федеральной казны.

«Все работы должны быть завершены в 2024 году, вот только государственный контакт предусматривает лишь асфальтирование дороги, но не создание условий для организации безопасного проезда в зимнее время года. Между тем, решить проблему можно, например, путем строительства снегозащитных ограждений вдоль дороги. Надеемся, что вмешательство главы региона поможет выработать комплекс мер по недопущению ЧС впредь», - добавил Шишко.

 

Фото предоставлено пресс-службой регионального штаба Народного фронта в Мурманской области.

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