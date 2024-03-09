По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), объём добычи рыбы и морепродуктов превысил 1 млн тонн - это на 9% больше показателя 2023 года.

Как сообщает vk.com/fish_gov_ru, рост общероссийского вылова обеспечивают главным образом рыбаки Дальнего Востока: объём добычи в этом бассейне достиг 864 тысяч тонн (+15% к 2023 году). Хорошие показатели на промысле минтая (+9,5%), трески (+4%), камбал (+15%), сельди (+62%).

В плюс вышли рыбаки Северного бассейна: вылов вырос на 6% - до 84 тысяч тонн. Увеличились показатели на промысле мойвы (+61%), крабов (+65%), камбал (в 2,8 раз).

Росрыболовство на регулярной основе мониторит объёмы добычи и поставок рыбной продукции на внутренний и внешний рынки для приоритетного обеспечения населения страны рыбной продукцией в необходимом объеме.