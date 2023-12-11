В почтовое обращение вышла праздничная марка «С Новым годом!»

На ней на фоне снежных узоров изображён снегирь и веточки с ягодами рябины.

Рисунок почтовой марки был определён по результатам всероссийского конкурса рисунка среди профессиональных художников. Победителем стала Ирина Киян из Москвы. Её работа получила признание жюри, а также наибольшую поддержку в онлайн-голосовании в номинации «Почтовая марка» и приз зрительских симпатий.

Тираж новогодней марки составил 423 тысячи экземпляров, а в Мурманскую область поступило 3600 штук. Её цена — 29 рублей.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, в центральном почтовом отделении Мурманска (просп. Ленина, 82а) также хранится художественный штемпель «С Новым Годом!» с переводной датой. Все желающие могут приобрести новогодние марки и конверты и поставить оттиск праздничного штемпеля на своих письмах и открытках.

Фото: https://gov-murman.ru