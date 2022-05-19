В подразделениях армейского корпуса Северного флота начались комплексные практические занятия по изучению требований безопасности военной службы

К занятиям привлечены военнослужащие всех категорий от рядового до офицерского состава.

С солдатами, сержантами, прапорщиками и офицерами на различных учебных точках организованы занятия по технике безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при несении службы в наряде и боевого дежурства, при использовании электрооборудования, эксплуатации и обслуживании автомобильной и специальной техники, а также при выполнении погрузочных и разгрузочных работ.

В ходе занятий военнослужащие детально разбирают несколько десятков типовых нештатных ситуаций, связанных с различными угрозами их жизни и здоровью: случаи возгораний при работе с легковоспламеняющимися жидкостями, воздействия взрывоопасных предметов и боеприпасов, угрозы травматизма в ходе эксплуатации и обслуживания техники, электроприборов, работы с химически опасными веществами.

Особое внимание уделено приобретению навыков оказания первой медицинской помощи при ранениях, травмах, отравлении, термических и химических ожогах. Практические занятия по этой теме проводят с военнослужащими специалисты медицинской службы подразделений армейского корпуса.

Основная цель практических занятий по безопасности военной службы – профилактика нарушения требований безопасности и получение травм военнослужащими в ходе боевой подготовки и во время выполнения других задач служебной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия проходят в рамках подготовки к летнему периоду обучения, который начнется в Вооружённых силах России 1 июня.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12422216@egNews