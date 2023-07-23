В подразделениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО Северного флота состоялась церемония приведения к военной присяге молодого пополнения

Торжественные мероприятия принятия Военной присяги начались с выноса государственного флага Российской Федерации и боевых знамен воинских частей. После чего, военнослужащие взяли на себя обязательство достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

По окончании церемонии командиры воинских частей и подразделений поздравили новобранцев с принятием военной присяги и пожелали успешной службы.

К настоящему времени военнослужащие из числа молодого пополнения прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые знания и навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

К Военной присяге были приведены свыше 100 новобранцев подразделений и воинских частей объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Они были призваны в ряды Вооруженных Сил в рамках весеннего призыва 2023 года, сообщила пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473634@egNews