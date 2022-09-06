В подразделениях связи армейского корпуса Северного флота начались полевые лагерные сборы

Связисты были подняты по тревоге и совершили марш в назначенные районы на полигонах в Мурманской области. По прибытии на место военнослужащие разбили полевой лагерь и приступили к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Во время полевых сборов связисты в районах Крайнего Севера отработают работу полевых узлов связи, улучшат взаимодействие подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым.

Полевые сборы позволят связистам армейского корпуса Северного флота усовершенствовать навыки организации подготовки командного состава и отработать действия на вверенной технике в арктических условиях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего к полевым сборам связистов привлекается более 100 военнослужащих и 30 единиц техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов радиосвязи на базе грузовых автомобилей высокой проходимости.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12437219@egNews