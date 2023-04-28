В подразделениях управления армии ВВС и ПВО Северного флота прошли практические занятия по огневой подготовке

Занятия проводились с военнослужащими из числа рядового и сержантского состава, проходящими военную службу по контракту, в соответствии с планом подготовки объединения в целях проверки и определения уровня огневой выучки и совершенствования необходимых навыков действий с оружием.

На одном из полигонов объединения военнослужащие выполнили второе упражнение начальных стрельб из автомата Калашникова (АК-74М). Стрельба велась с места по неподвижной и появляющейся цели днем из положения для стрельбы лежа.

Учитывая полученный опыт специальной военной операции, на занятиях были развернуты дополнительные учебные места, на которых проводились занятия по тактической медицине и тренировки по решению огневых задач в условиях, приближенных к боевым.

Также в ходе практических занятий были выполнены упражнения по поражению групповой воздушной цели, имитирующей беспилотные летательные аппараты противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время проведения занятий, помимо получения практических навыков решения огневых задач при ведении оборонительного боя, особое внимание уделялось воспитанию у личного состава уверенности в действиях, взаимовыручки и поддержки в бою.

Всего в мероприятиях по огневой подготовке было задействованы более 200 военнослужащих.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12465651@egNews