В подшефном Приморском округе Запорожской области отпраздновали День Великой Победы

В День Победы у мемориального комплекса воинам-землякам состоялся торжественный митинг, посвящённый 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. К мемориалу возложили цветы глава Приморского муниципального округа Владимир Прокопенко, представители различных ветвей власти, многочисленные жители и гости города.

В Приморском краеведческом музее прошёл День открытых дверей. 9 мая состоялось значимое для Приморского краеведческого музея событие - администрация муниципалитета передала в фонды учреждения наградной знак «Почётный гражданин Приморского муниципального округа Запорожской области» и удостоверение почётного гражданина, присвоенные посмертно ветерану Великой Отечественной войны Тимофею Николаевичу Шилову. В годы Великой Отечественной войны Тимофей Николаевич был станковым пулемётчиком.

В преддверии праздника поздравительные письма от Президента Российской Федерации Владимира Путина в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне получили жители сёл Приморского муниципального округа. Активисты молодёжного движения «Юг Молодой» провели акцию «Георгиевская лента».

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457254757%2Fwall-192959349_38936