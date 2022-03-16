В подземном руднике «Северо-Западной Фосфорной Компании» введена в эксплуатацию новая техника

В связи с увеличением объёмов добычи руды в подземный рудник АО «СФЗК» (входит в Группу «Акрон») поступили три единицы подземной техники. Инвестиции в проект составили более 170 млн рублей.

Как сообщает департамент по связям с общественностью предприятия, новая погрузочно-доставочная машина «Sandvik LH514» оптимальна для работы в подземных условиях, её характеристики позволяют эффективно функционировать в горных выработках. Машина сочетает в себе подземный погрузчик и тягач, имеет встроенный весовой комплекс, 14-тонную грузоподъемность, что обеспечивает бесперебойную производительность при низких затратах на одну погруженную тонну руды.

Ещё одно поступление – современные подземные самосвалы «Sandvik TH545i» с функциями интеллектуального управления. Машины грузоподъёмностью 45 тонн с автоматизированной системой взвешивания будут использоваться для перевозки руды и горной массы. При габаритах, сравнимых с предшественниками, новые машины способны перевезти дополнительные 5 тонн груза. Система электронного мониторинга рабочих показателей и своевременный анализ полученных данных позволят оптимизировать трудовые процессы и исключить простои. Новое самоходное оборудование соответствует всем стандартам безопасности.

«Обновление парка горношахтной техники, создание системы диспетчеризации и позиционирования, дистанционное бурение, автоматический сейсмический контроль рудника и другие цифровые решения в АО «СЗФК» - это лишь первые шаги по цифровизации горного предприятия. Все наши действия в первую очередь направлены на обеспечение безопасных условий труда», – отметил генеральный директор АО «СЗФК» Евгений Созинов.

Фото департамента по связям с общественностью АО «СФЗК».