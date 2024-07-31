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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.24 12:00

В поезде, в машине, в самолёте: в каких местах трудятся жители Мурманской области пока пытаются отдохнуть этим летом

Согласно летнему опросу hh.ru, каждый третий житель Мурманской области (36%) признался, что работал во время отпуска этим летом. При этом ещё каждый третий (27%) объясняет это повышенным чувством ответственности. У 21% просто большой объём задач, 23% помогают коллегам, и лишь 10% получают удовольствие от выполнения задач даже во время отдыха.

«При этом каждый второй (49%) респондент вынужден решать рабочие вопросы в отпуске, потому что никто из коллег увы не может его заменить. Таким образом, кадровый дефицит влияет уже не просто на работодательскую часть рынка, но и на самих сотрудников. Ведь из-за нехватки кадров действующие работники буквально вынуждены трудиться за двоих, а-то и троих одновременно. Наиболее остро эта проблема «работы за нескольких сотрудников» стоит, судя по данным опроса в ИТ-сфере, финансах, маркетинге, медиа, а также в сфере инженерных профессий на производстве. Работодателям стоит насторожиться, если они видят среди своих отпускников таких трудяг. В краткосрочной перспективе при необходимости они могут помочь компании справиться с дефицитом кадров, но в долгосрочной – такая ситуация ускоряет выгорание сотрудников, снижает их мотивацию и вовлеченность, что в итоге приводит к увольнению или серьёзное текучке кадров», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО

Ситуация работы на отдыхе усугубляется и тем, что отпускники в 60% случаев вынуждены брать с собой в летнее путешествие ноутбук и другие рабочие предметы. Причём из этих 60% сразу 40% всегда берут рабочий ноутбук с собой, остальные – при необходимости.

В рамках опроса также открылась и другая проблема отпускных переработок: 49% отпускников в этом году были вынуждены при выборе места проживания в отпуске учитывать, насколько это место оборудовано для работы (наличие рабочего стола, Wi-Fi, возможность проводить звонки и т.д.). А 76% опрошенных не просто работали в отпуске этим летом, но ещё и смогли поработать, пока находились в пути в этот самый отпуск. Из них 40% успели поработать пока ехали в поезде, ещё 30% - пока ехали в машине в отпуск, а 6% - пока летели в самолёте.

В итоге после такого совмещения отпуска и работы в этом году каждый второй опрошенный честно признался, что у него не получилось полноценно отдохнуть от работу и люди чувствуют дискомфорт. Причём женщины на 24% чаще, чем мужчины жалуются в этом году, что не успели отдохнуть и расслабиться от работы.

Что делать, если работа «съедает» ваш отпуск?

Чтобы избежать стресса от рабочих забот во время отдыха следует заранее подготовиться. Вот несколько полезных советов:

1.      Предупредите коллег:

Если вы участвуете в проекте с другими сотрудниками, сообщите им о начале и окончании вашего отпуска. Срочные задачи можно выполнить заранее, а менее критичные временно приостановить.

2.      Расскажите о месте отдыха:

Если ваш отпуск включает отсутствие связи, объясните коллегам, что не сможете оперативно отвечать на вопросы или участвовать в рабочих обсуждениях.

3.      Делегируйте задачи:

Чтобы эффективно передать ответственность, передайте другому сотруднику конкретные задачи полностью, а не просто задание. Это позволит вам не беспокоиться о деталях выполнения работы.

4.      Настройте почту и чаты:

Перед отъездом отключите оповещения в рабочих чатах и установите автоответ на рабочую почту. Укажите, кто временно заменяет вас. Также на время отпуска можно заменить аватарку на картинку с подписью «В отпуске».

5.      Разрешите себе отдыхать:

Важно научиться не думать о работе во время отпуска. Это время предназначено для отдыха и восстановления сил.

Когда начальник нарушает закон: в соответствии со статьей 125 ТК РФ, отзыв работника из отпуска допускается только с согласия работника. Если работодатель нарушает ваше право на отпуск, обращайтесь в трудовую инспекцию. Напомните, что отзыв из отпуска без вашего согласия является нарушением трудового законодательства.

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