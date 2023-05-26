В Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району состоялось торжественное собрание в честь наступающего профессионального праздника

В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель председателя областной Думы Евгений Никора и председатель профильного комитета Михаил Ильиных.

Сергей Дубовой отметил, что каждая пограничная часть Мурманской области – это частичка истории Кольского Заполярья:

– Профессиональный праздник сотрудников пограничной службы для северян имеет особый смысл, потому что и День пограничника, и День образования Мурманской области отмечаются в один день. Сегодня мы готовимся встретить 85-летие Мурманской области, стратегически важного приграничного северного региона России. Весь этот исторический путь наша область и пограничные войска прошли вместе. Мы не понаслышке знаем, что служба на границе – это нерушимое воинское братство, дело для крепких духом людей. Наши пограничники являются образцом закалки и боевой выучки. Сегодня, свято сберегая лучшие традиции погранвойск, эту службу с честью несут преданные присяге защитники России, которыми безмерно гордятся земляки.

Сергей Дубовой выразил глубокую благодарность ветеранам-пограничникам за их огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную жизненную позицию. Парламентарий вручил награды областной Думы, пожелав всем сотрудникам Пограничной службы крепкого здоровья, надёжного тыла и благополучия.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27913/