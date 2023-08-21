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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.23 10:15

В поисках баланса: эксперты и участники рынка негативно оценивают перспективу введение единой пошлины на минудобрения

Минфин РФ предлагает с 1 сентября ввести единую экспортную пошлину на минеральные удобрения в размере 8% взамен действующей, привязанной к цене экспортируемой продукции отрасли. Эксперты и участники рынка негативно отнеслись к такой инициативе.

С конца ноября прошлого года для исчисления экспортной пошлины на минеральные удобрения в России действует ставка в размере 23,5%. Она начисляется на разницу между таможенной стоимостью продукции агрохимиков и ценовой «планкой» в 450 долларов за тонну.

Такая формула появилась на свет благодаря рекордно высоким мировым ценам на «витамины роста», которые фиксировались в прошлом году, но, увы, продержались недолго. В результате не досчитался доходов и бюджет - вместо прогнозных 119 млрд рублей российская казна получила лишь 6 млрд. Новая формула расчета ставки, которая по мнению Минфина РФ поможет бюджету заработать около 87 млрд рублей, проста: 8% для всех производителей минеральных удобрений вне зависимости от технологических особенностей различных сегментов индустрии. При этом в Минфине считают, что отрасль не понесет рисков – ни в текущем моменте, ни в далекой перспективе. Однако, эксперты и участники рынка нашли что возразить чиновникам.

Так, президент Российского Союза химиков Виктор Иванов в беседе с журналистами РИА «Новости» высказал мнение, что «в случае применения предлагаемой единой пошлины основная нагрузка по платежам ляжет на производителей, у которых большую долю в производстве занимают сложные удобрения, в первую очередь «ФосАгро» и «ЕвроХим».

- В цепочку производства фосфорных и сложных удобрений входят добыча и обогащение фосфорного сырья, переработка газа в аммиак, переработка серы в серную кислоту, переработка серной кислоты и фосфорного сырья в фосфорную кислоту, переработка калия, переработка сульфата аммония для получения сложных удобрений, - объясняет генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников. - На факторы изменения цен на основные виды сырья, на затратную часть производства сложных и комплексных удобрений влияют транспортные тарифы на перевозку сырья из удаленных от мест переработки регионов, изменчивость цен на мазут, как преимущественно безальтернативное топливо в производстве апатитового концентрата в условиях Заполярья, а также другие факторы, приводящие к объективно высокому уровню затрат на производство сложных и комплексных удобрений.

При этом, производители сложных удобрений уже испытывают на себе повышенную налоговую нагрузку. Об этом напомнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Мурманская область обеспечивает сегодня всех российских производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений высококачественным сырьем — апатитовым концентратом, производимым из руды, добываемой на территории области. Здесь расположены три таких предприятия: Кировский филиал АО «Апатит», Северо-Западная фосфорная компания, Ковдорский горно-обогатительный комбинат. Первые два из указанных предприятий добывают апатит-нефелиновую руду, налог на добычу которой за последние три года повышался уже дважды, причем суммарно ставка налога с учетом коэффициента ренты выросла в семь раз, - рассказал глава Кольского Заполярья.

Дальнейшее наращивание фискальной нагрузки на производителей минеральных удобрений может негативно сказаться на их инвестиционной активности, считает Андрей Чибис. Тем более, что сегодня инвестпроекты агрохимиков и так осложнены санкционным давлением.

- Производители, добывающие агрохимические руды за Полярным кругом, несут комплексные затраты на горно-подготовительные и горно-капитальные объекты, производственную и социальную инфраструктуру, - говорит сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова. - На фоне актуальных экономических и геополитических условий изменилась их финансовая нагрузка по необходимым накладным расходам: приобретение горной техники, запасных частей к ней, расходных материалов, крупногабаритных шин, химикатов и так далее.

По мнению экспертов и представителей отрасли, сбалансировать интересы бюджета и индустрии производства минеральных удобрений сможет лишь диверсифицированная ставка таможенной пошлины, которая учитывала бы технологические аспекты производства и инвестиционную ёмкость производства различных видов продукции агрохимии.

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