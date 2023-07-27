В поликлинике Оленегорской центральной городской больницы полным ходом ведутся работы по капитальному ремонту

Для того, чтобы не приостанавливать оказание медпомощи населению, все выполненные работы оперативно сдаются в эксплуатацию. На данный момент сданы четвёртый и часть первого этажа, также по всему зданию выполняются работы по монтажу слаботочных систем.

На четвёртом этаже уже выполнены пробивка проёмов, устройство перегородок, установка окон и дверей, устройство и утепление полов, штукатурка и шпаклевка стен. Также рабочие завершили кровельные работы и монтаж слаботочной системы и вентиляции.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, на первом этаже идёт подготовка к отделке, частично выполнены демонтажные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Также ведутся работы по пробивке поемов и усилению конструкций.

На третьем этаже строители занимаются окраской стен и поклейкой обоев. На этом же этаже, как и в подвале, ведутся работы по укладке керамической плитки, монтажу электрических сетей и подшивных потолков. Также в подвале монтируют инженерные коммуникации, на фасаде – конструкций для создания вентилируемого фасада, в рамках капитального ремонта входной группы – крылец.

Строительство ведётся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение», а также стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru