В поликлинике Оленегорской ЦГБ завершён ремонт внутренних помещений четвёртого этажа

В настоящее время капитальный ремонт внутренних помещений четвёртого этажа завершен. Там были проделаны работы по устройству перегородок, установке окон и дверей, устройству и утеплению полов, штукатурке и шпаклевке стен, а также кровельные работы, монтаж слаботочной системы и вентиляции.

Третий этаж находится в готовности на 95%. Там уже завершены строительные работы, но для сдачи этажа под ключ ещё необходимо выполнить монтаж слаботочных систем и технологического оборудования. После завершения работ на третьем этаже, рабочие приступят к строительно-монтажным работам второго этажа, сейчас помещение готовят к передаче в ремонт.

На первом этаже готовность составляет 42%. Сейчас ведутся демонтажные и черновые работы.

На фасаде здания работы на финишной прямой, ведётся монтаж кронштейнов, кассет и устройство крылец.

В подвале монтируют инженерные коммуникации и ведутся работы по черновым полам.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, работы по капитальному ремонту поликлиники Оленегорской ЦГБ начались в мае прошлого года и продлятся до конца текущего. На данный момент процент выполненных работ составляет 68%

Напомним, что капремонт ведётся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение», а также стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru