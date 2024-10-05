В полку защитников «Экотехнопарка» под Мурманском прибыло

Сразу два ястреба-тетеревятника появились в окрестностях «Экотехнопарка» АО «Ситиматик» в н.п. Междуречье. Самка и самец выпущены на волю ведущим инженером по орнитологическому обеспечению безопасности Натальей Раевской, которая в свободное от работы время оказывает помощь пернатым, попавшим в беду.

Оба хищника на одном участке земли жить не могут, такова их природа. И если самец успел улететь подальше, то самка охотится рядом с территорией «Экотехнопарка» и помогает своим сородичам в работе.

Сейчас на объекте постоянно проживают три ястреба-тетеревятника – Дарвин, Кассиопея, Кутузов и мохноногий канюк Исбъерн. С последней особенно любят общаться гости «Экотехнопарка», так как посещение птичьего домика является обязательным пунктом программы каждой экскурсии.

Напомним, орнитологическую службу в компании создали осенью 2021 года. Если бы не специалисты, то сегодня количество чаек и ворон в «Экотехнопарке» утроилось бы, и продолжило увеличиваться в геометрической прогрессии, что создавало бы серьёзные проблемы для нормальной работы предприятия. Специалисты не только прибегают к помощи ловчих птиц – одного присутствия хищников достаточно, чтобы отвадить от объекта других пернатых, но и используют современные и, что важно, гуманные способы отпугивания – воздействуют на стайных особей раздражающими их звуком и светом.

Из-за климатических условий особенно напряженное время для орнитологов Мурманского филиала АО «Ситиматик» – это летние месяцы, когда не только тепло, но и светло. В период полярного дня птицы круглосуточно атакуют карты складирования отходов. С наступлением осени их становится существенно меньше. Зимой на смену прожорливым чайкам приходят небольшие стаи голубей и ворон.

У проекта по контролю за популяциями птиц на территории полигона твёрдых коммунальных отходов есть и социальная функция – травмированные хищники в разное время были найдены людьми, и в дикой природе им уже не выжить. Благодаря АО «Ситиматик» птицы находятся под постоянным присмотром и окружены заботой.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».