В половине профессиональных сфер Мурманской области острая нехватка работников

Ключевой фактор - демографическая яма. За последнее десятилетие, по данным Росстат, количество человек в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое — с 12 до 7 миллионов. Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодёжи, идёт сильнейшая конкуренция среди работодателей, потому что людей физически не хватает.

За два года уровень конкуренции за рабочие места среди местных соискателей в Мурманской области сильно изменился: в 11 профессиональных сферах число кандидатов существенно выросло, а в 9, наоборот, наблюдается серьёзное падение числа кандидатов. Аналитики hh.ru крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, с чем связана такая ситуация.

Наиболее острый дефицит соискателей по итогам месяца наблюдается в профессиональных сферах «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья», «Медицина и фармацевтика» и «Консультирование» (не более 1 кандидата на вакансию). При этом ещё два года назад в банковской сфере ситуация была более здоровой: на одно рабочее место претендовали не менее 2 человек, за 2 года число кандидатов упало почти на 1,5 пункта. Аналогичная ситуация в сфере добычи сырья: раньше на рабочее место претендовали до 3 человек. Ещё более яркая картина складывается среди топ-менеджеров: два года конкуренция среди них была почти 7 человек на место, теперь лишь 2 (падение за 2 года на 4,5 пункта). В целом за 2 года в 9 профсферах города произошло серьёзное падение конкуренции среди соискателей, что привело к кадровому дефициту.

Самый высокий уровень конкуренции за рабочие места наблюдается в сферах «Юристы» (9 резюме на вакансию), «Административный персонал» (5 человек на место). Сильнее всего за 2 года выросла конкуренция среди соискателей именно в этих сферах: среди юристов на 3,2 пункта, среди административного персонала на 2,1. В целом за 2 года в 11 сферах рынка труда взлетела конкуренция за работу.

Почему возникла такая ситуация? Сказались несколько факторов:

• Изменение технологических процессов, передача части функций на аутсорсинг, уменьшение объема производства, а также приостановка проектов приводят к необходимости оптимизировать штат и это не обаятельно сокращения, это ещё и сокращение спроса на ряд специалистов. В кризис компаниям не нужны в таких больших объёмах эйчары (ведь проекты остановлены и новый персонал нужно искать), юристы, административный персонал и неопытные ИТ-специалисты, потому что не нужна поддержка текущих или новых проектов.

• После начала СВО иностранные бизнесы передавали активы новым акционерам или российскому менеджменту. В результате номинально люди начали работать в новых компаниях, а реально — в старых, но под новым управлением. Если говорить о тех, кто всё-таки лишился работы в иностранных компаниях, то многие из них получили в качестве компенсации по 8–12 окладов. У них тоже не было мотивации выходить на открытый рынок труда здесь и сейчас. После многие из таких соискателей либо уходили в новую сферу, менее «опасную» с точки зрения сокращения, а некоторые и вовсе уехали из страны.

• В целом в поведении соискателей заметна осторожность: на фоне экономической нестабильности многие местные соискатели открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но при этом не спешили менять работу. На протяжении последних нескольких лет соискатели неактивно ищут работу — это один из парадоксов текущего состояния экономики.

• Ключевой фактор - демографическая яма. За последнее десятилетие, по данным Росстат, количество человек в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое — с 12 до 7 миллионов. Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодёжи, идёт сильнейшая конкуренция среди работодателей, потому что людей физически не хватает. Следующая возрастная категория 25-29 лет тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых компании тоже очень активно нанимают.

Динамика уровня конкуренции (соотношение числа резюме на одну вакансию) в Мурманской области, 2023 - представлена в таблице.