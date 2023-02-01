В половине профессиональных сфер Мурманской области острая нехватка работников
За два года уровень конкуренции за рабочие места среди местных соискателей в Мурманской области сильно изменился: в 11 профессиональных сферах число кандидатов существенно выросло, а в 9, наоборот, наблюдается серьёзное падение числа кандидатов. Аналитики hh.ru крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, с чем связана такая ситуация.
Наиболее острый дефицит соискателей по итогам месяца наблюдается в профессиональных сферах «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья», «Медицина и фармацевтика» и «Консультирование» (не более 1 кандидата на вакансию). При этом ещё два года назад в банковской сфере ситуация была более здоровой: на одно рабочее место претендовали не менее 2 человек, за 2 года число кандидатов упало почти на 1,5 пункта. Аналогичная ситуация в сфере добычи сырья: раньше на рабочее место претендовали до 3 человек. Ещё более яркая картина складывается среди топ-менеджеров: два года конкуренция среди них была почти 7 человек на место, теперь лишь 2 (падение за 2 года на 4,5 пункта). В целом за 2 года в 9 профсферах города произошло серьёзное падение конкуренции среди соискателей, что привело к кадровому дефициту.
Самый высокий уровень конкуренции за рабочие места наблюдается в сферах «Юристы» (9 резюме на вакансию), «Административный персонал» (5 человек на место). Сильнее всего за 2 года выросла конкуренция среди соискателей именно в этих сферах: среди юристов на 3,2 пункта, среди административного персонала на 2,1. В целом за 2 года в 11 сферах рынка труда взлетела конкуренция за работу.
Почему возникла такая ситуация? Сказались несколько факторов:
• Изменение технологических процессов, передача части функций на аутсорсинг, уменьшение объема производства, а также приостановка проектов приводят к необходимости оптимизировать штат и это не обаятельно сокращения, это ещё и сокращение спроса на ряд специалистов. В кризис компаниям не нужны в таких больших объёмах эйчары (ведь проекты остановлены и новый персонал нужно искать), юристы, административный персонал и неопытные ИТ-специалисты, потому что не нужна поддержка текущих или новых проектов.
• После начала СВО иностранные бизнесы передавали активы новым акционерам или российскому менеджменту. В результате номинально люди начали работать в новых компаниях, а реально — в старых, но под новым управлением. Если говорить о тех, кто всё-таки лишился работы в иностранных компаниях, то многие из них получили в качестве компенсации по 8–12 окладов. У них тоже не было мотивации выходить на открытый рынок труда здесь и сейчас. После многие из таких соискателей либо уходили в новую сферу, менее «опасную» с точки зрения сокращения, а некоторые и вовсе уехали из страны.
• В целом в поведении соискателей заметна осторожность: на фоне экономической нестабильности многие местные соискатели открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но при этом не спешили менять работу. На протяжении последних нескольких лет соискатели неактивно ищут работу — это один из парадоксов текущего состояния экономики.
• Ключевой фактор - демографическая яма. За последнее десятилетие, по данным Росстат, количество человек в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое — с 12 до 7 миллионов. Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодёжи, идёт сильнейшая конкуренция среди работодателей, потому что людей физически не хватает. Следующая возрастная категория 25-29 лет тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых компании тоже очень активно нанимают.
Динамика уровня конкуренции (соотношение числа резюме на одну вакансию) в Мурманской области, 2023 - представлена в таблице.