В полярнинской гимназии открыта именная парта участника спецоперации на Украине Виталия Войцеховского

Капитан Войцеховский одним из первых прибыл по месту службы после объявления о начале спецоперации. Но уже утром следующего дня, 25 февраля, по аэродрому в Миллерово был нанесён ракетный удар печально известной «Точкой У». Наш земляк, военный лётчик, был тяжело ранен. Больше 20 дней и ночей врачи боролись за жизнь капитана Войцеховского, но 17 марта его сердце остановилось.

У Виталия Войцеховского остались жена и 11-летняя дочь.

- Мой сын любил этот город, часто возвращался сюда, гордился им, - рассказал на открытии Парты героя отец погибшего лётчика - Виталий Герониевич Войцеховский. - Вы знаете, он всегда мечтал стать лётчиком боевой авиации. Стремился к этому, хорошо учился, занимался спортом. И мечта сбылась, он стал командиром «Аллигатора» - очень современной, мощной боевой машины.

Как сообщает администрация ЗАТО Александровск, Виталий Войцеховский родился 2 января 1990 года в Полярном, с 2000-го учился в МАОУ «Гимназия» г. Полярный. В 2007 году окончил 11 классов.

В 2011 году поступил в Ейское высшее военное авиационное училище.

В 2012 году окончил филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Министерства обороны РФ (г. Краснодар). Проходил военную службу в воинской части 12628 МО РФ в Ростовской области.

25 февраля 2022 года капитан Войцеховский получил тяжёлое ранение на территории аэродрома г. Миллерово Ростовской области в результате нанесения ракетного удара вооруженными силами Украины. Виталий был направлен на лечение в военный клинический госпиталь города Ростова-на-Дону.

17 марта 2022 года умер в результате последствий ранения. Награждён медалью «За отвагу».

- Ни сердце, ни разум не принимают этой трагедии, - поделилась своими чувствами директор Гимназии Татьяна Цыпнятова. - Вспоминая Виталика - очень вежливого, доброго, бесконфликтного - было трудно поверить, что именно он станет таким бравым, боевым офицером, командиром… С того дня, как его отец, Виталий Герониевич, пришёл и сообщил о трагической новости, прошло уже время, но сердце никак не принимает, что Виталия, капитана Войцеховского, больше нет. Он герой. А эстафета героев никогда не прекращается. От имени всех нас хочу поблагодарить вас, Виталий Герониевич,за воспитание сына, сына нашего Отечества. И помните, что мы у вас есть, и мы всегда рады видеть вас.

Ранее в ЗАТО Александровск, 6 сентября, в школе №280 н.п. Оленья Губа открылась «Парта Героя» - Героя Российской Федерации, капитана первого ранга Дениса Опарина.

Начальник штаба Юнармии в ЗАТО Александровск Евгения Друзьяк тоже, как показалось, с трудом справлялась с волнением в этот день.

- В это непростое время все мужчины встают на защиту нашей страны и Виталий Витальевич Войцеховский был одним из первых, - сказала Евгения Юрьевна. - Он исполнил свой долг до конца. Он герой. Юнармейцы, пусть такие Герои станут для вас примером.

Но самой волнительной стала речь близкого друга семьи Войцеховских, офицера Сергея Хмарского.

- Почти все улицы Полярного носят имя героев, с честью отдавших долг Родине, - напомнил офицер. - Виталий Войцеховский тоже отдал свою жизнь, жизнь офицера во имя нашей страны. Но и его отец, Виталий Герониевич — легендарная, знаковая личность для нашей бригады тральщиков. Даже сейчас, если понадобится помощь, мы можем всегда позвонить, спросить, отказа никогда не будет. Поэтому неудивительно, что у него родился такой замечательный сын.

Виталий Герониевич Войцеховский передал в дар полярнинской гимназии личные вещи сына: армейский лётный шлем и планшет.

- Военные медики больше 20 дней боролись за жизнь Виталия, - сказал отец капитана Войцеховского. - Не считаясь с усталостью, они сделали всё возможное, это очень тяжёлый труд. Вы знаете, дочь Виталия, а ей всего 11 лет, сказала, что теперь хочет стать военным медиком.

Фото Ольги СОБОЛЕВОЙ.