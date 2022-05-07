В Мурманской области пройдёт патриотическая акция «Огонь памяти»Автопарк ГОУП «Мурманскводоканал» пополнился новой автомобильной техникой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.05.22 17:00

В Полярном благоустроят площадь Двух Капитанов

До конца октября текущего года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроена очередная общественная территория в Мурманской области.

Благоустраиваться будет территория площади Двух Капитанов в городе Полярном ЗАТО Александровск.

Подрядчик ООО «РемСтройНорд» приступит к выполнению работ 25 мая текущего года.

Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск».

На прошлой неделе с ООО «РемСтройНорд» заключён муниципальный контракт на сумму 21,4 миллиона рублей.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, согласно условиям заключенного контракта, помимо демонтажных работ подрядчику необходимо выполнить ряд строительно-монтажных работ по благоустройству площади, по устройству оснований детской и спортивных площадок, по устройству пешеходных дорожек, наружного освещения и газона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире01:00«Медленное ТВ-Камин».07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Ради жизни». Художественный сериал, 8 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в I квартале выявлено значительно меньше фальшивых денег, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 1,15 рубля, евро – на 1,03 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7-11 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика