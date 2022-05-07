В Полярном благоустроят площадь Двух Капитанов

До конца октября текущего года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроена очередная общественная территория в Мурманской области.

Благоустраиваться будет территория площади Двух Капитанов в городе Полярном ЗАТО Александровск.

Подрядчик ООО «РемСтройНорд» приступит к выполнению работ 25 мая текущего года.

Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск».

На прошлой неделе с ООО «РемСтройНорд» заключён муниципальный контракт на сумму 21,4 миллиона рублей.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, согласно условиям заключенного контракта, помимо демонтажных работ подрядчику необходимо выполнить ряд строительно-монтажных работ по благоустройству площади, по устройству оснований детской и спортивных площадок, по устройству пешеходных дорожек, наружного освещения и газона.