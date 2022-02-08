В Полярном и Кандалакше создадут муниципальные приюты для бездомных животных

Муниципальные приюты для безнадзорных животных будут созданы в Полярном и Кандалакше. Об этом заместитель губернатора Ольга Кузнецова объявила на заседании рабочей группы по вопросам обращения с животными без владельцев. Для создания приютов уже выделены здания, находящиеся в муниципальной собственности.

«Главы муниципалитетов отчитались, что оба здания имеют прилегающие земельные участки, необходимые для оборудования выгульных площадок, чтобы животные содержались по всем правилам. Финансируем создание приютов из областного и муниципального бюджетов. На приют в Полярном предусмотрено более 26 миллионов рублей, на приют в Кандалакше – более 7 миллионов, суммы разнятся, так как здание в Кандалакше почти готово», – пояснила Ольга Кузнецова.

Также в рамках рабочей группы была рассмотрена работа по устранению замечаний и нарушений законодательства об ответственном обращении с животными в приюте для животных в Мурмашах, где содержатся 776 собак. Как сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области, в ходе проверки установлено, что состояние животных удовлетворительное, признаков переохлаждения не зафиксировано. Кормление собак происходит готовыми сухими кормами. На финальной стадии решения вопрос отопления. Сейчас в вольерах карантина и стационара установлены инфракрасные лампы для обогрева животных и завершается монтаж системы отопления здания приюта.

«Ещё один из проблемных вопросов, который очень интересовал жителей в последнее время, – ситуация с приютом «Птичка» в Апатитах. Здесь хочу выразить благодарность администрации города за активную работу. «Птичка» сейчас регистрирует НКО, собаки не останутся без крыши над головой, не будут выпущены на улицу, так как вопрос с арендой помещения урегулирован», – отметила вице-губернатор.