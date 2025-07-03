В «Полярном круге» - в кругу друзей! Встречаемся 1-4 ноября

1-4 ноября 2025 года в Мурманской области состоится IX межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг» с международным участием.

Как сообщает vk.com/odkkirova, «Полярный круг» – это творческая площадка для сохранения единого культурного пространства и укрепления международного, и межрегионального культурного сотрудничества на основе общего интереса к танцу. Хореографический жанр является одним из самых популярных и востребованных. Искусством танца увлечены не только дети, но и взрослые. В фестивале «Полярный круг» принимают участие коллективы, где занимаются ребята от 14 лет. Они представляют как досуговые учреждения, так и учебные.

За всю историю фестиваля, а первый фестиваль прошёл в далеком в 2002 году, его посетили лучшие творческие коллективы из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Кирова, Владимира, Великого Новгорода, Петрозаводска, Архангельской области, Республики Коми, а также из Беларуси, Чехии, Норвегии, Швеции, Финляндии. И это порядка 4000 человек.

В программе фестиваля: открытые конкурсные просмотры коллективов-участников, выездные концертные программы на различных площадках города и области, мастер-классы, вечер знакомств. Намечена обширная культурная программа, которая познакомит с историей и современностью Кольского края, с традициями коренных народов Кольского Заполярья.

4 ноября состоится гала-концерт, посвящённый Дню народного единства, в котором будет проведена церемония награждения и представлены творческие номера участников фестиваля. Являясь носителями традиционной народной культуры, участники творческих коллективов благодаря фестивалю транслируют широкой зрительской аудитории лучшие образцы хореографического искусства своего региона и страны в целом.

Круг, или, хоровод, является элементом многих традиционных культур. Он символизирует равные возможности для всех участников, в него может «войти» каждый желающий. И очень символично, что произойдёт это в Мурманске – столице Заполярья, крупнейшем городе за Полярным кругом.

Организаторы фестиваля – МРОО «Созвездие», Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457299565%2F859c99294708dcef9f