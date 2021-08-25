В Полярном начали укладывать пролеты пешеходного моста между улицами Моисеева и Душенова

В Полярном в рамках государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» продолжается строительство пешеходного моста между улицами Моисеева и Душенова. Ход работ на объекте проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Начался монтаж пролетов пешеходного моста. Эти работы должны были проведены еще в мае, однако подрядчик вовремя заметил отклонение двух опор от проектных значений из-за паводковых вод. Были выработаны проектные решения, в соответствии с которыми опоры поддомкратили и выровняли. Для их фиксации в проектных значениях основание зальют высококачественным бетоном с армированием. Монтаж пролётов должен завершиться уже на следующей неделе», – отметил Алексей Грачиков.

На дополнительные работы из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 2,1 млн рублей, сообщает региональное Министерство строительства.