В Полярном началось выравнивание двух опор пешеходного моста между улицами Моисеева и Душенова. Об этом сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«В мае, когда все опоры были смонтированы, после схода талых вод было зафиксировано отклонение третей и четвертой опор. Сегодня началось их выравнивание до проектных отметок. Работы займут четыре дня», - отметил Алексей Грачиков.

Для выравнивания опор пешеходного моста их поддомкратят, а потом под давлением подадут высококачественную бетонную смесь и установят опоры в проектное положение. На эти цели из областного бюджета направлено 2,1 млн рублей.

На следующей неделе планируется уже начать укладку пролётов, сообщает региональное Министерство строительства.