Мурманская область. Арктика (16+)21.08.21 16:00
В Полярном началось выравнивание двух опор пешеходного моста между улицами Моисеева и Душенова
В Полярном началось выравнивание двух опор пешеходного моста между улицами Моисеева и Душенова. Об этом сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.
«В мае, когда все опоры были смонтированы, после схода талых вод было зафиксировано отклонение третей и четвертой опор. Сегодня началось их выравнивание до проектных отметок. Работы займут четыре дня», - отметил Алексей Грачиков.
Для выравнивания опор пешеходного моста их поддомкратят, а потом под давлением подадут высококачественную бетонную смесь и установят опоры в проектное положение. На эти цели из областного бюджета направлено 2,1 млн рублей.
На следующей неделе планируется уже начать укладку пролётов, сообщает региональное Министерство строительства.
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