В Полярном новый подрядчик приступил к строительству пешеходного моста

К строительству моста в Полярном между улицами Моисеева и Душенова приступила новая подрядная организация. Контракт с предыдущей компанией, взявшей на себя обязательства по реализации этого социально важного объекта, был расторгнут в одностороннем порядке. После повторного электронного аукциона новым подрядчиком стала ООО «АЛЬП-СТРОЙ».

Сейчас рабочие организовывают строительную площадку и завозят материалы. Подрядчик наращивает темпы работы. Перед ним стоит задача – к лету возвести пешеходный мост для жителей Полярного.

Горожан просят отнестись с пониманием к возобновившейся стройке и не парковать свои транспортные средства вблизи стройплощадки, тем самым обеспечив безопасную доставку материалов и их разгрузку на объекте.

Как сообщает региональное Министерство строительства, поручение о возведении нового моста, соединяющего улицы Душенова и Моисеева, Андрей Чибис дал по итогам встречи с жителями города воинской славы в июле 2019 года. Необходимые средства были выделены из областного бюджета.