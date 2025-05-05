В Полярном открылась пиццерия, созданная на средства гранта на приобретение франшизы

В Полярном открылась пиццерия «Помодоро». Проект реализован благодаря мерам поддержки, предоставляемым заполярным предпринимателям в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

В июле 2024 года индивидуальный предприниматель Елена Ионкина стала одним из победителей конкурса грантов на развитие франчайзинга в регионе. Полученные средства были инвестированы в ремонт помещения, закупку оборудования и продвижение заведения.

Пиццерия «Помодоро» — это пространство, сочетающее аутентичную итальянскую кухню и современный дизайн. В меню — разнообразные виды пиццы, приготовленной по традиционным рецептам, а также закуски и напитки. Стильный интерьер создаёт особую атмосферу для семейных обедов и дружеских встреч.

«Открытие пиццерии — это часть стратегии по улучшению качества жизни в закрытых населённых пунктах. Уверена, что здесь можно будет хорошо провести время с близкими, отметить важное событие или просто насладиться любимым блюдом», – отметила Вероника Гнатко, начальник управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Проект способствует не только расширению гастрономической инфраструктуры в регионе, но и созданию новых рабочих мест.

«Проект «Помодоро» – пример успешного сочетания частной инициативы и государственной поддержки, направленной на развитие малого бизнеса в арктических регионах. Заведение станет универсальной площадкой для неформального общения жителей», – сказала исполняющая обязанности директора ГОБУ МРИБИ Анна Кольца.

Больше информации о мероприятиях для предпринимателей, действующих программах и поддержке бизнеса – на официальной странице Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по ссылке.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото (Ольга КОТЛЯРОВА): https://gov-murman.ru/info/news/