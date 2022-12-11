В Полярном открыли обновлённый памятник Героям-североморцам

9 декабря, в День Героев Отечества, в городе воинской славы Полярном состоялась торжественная церемония открытия обновлённого памятника Героям-североморцам морякам охраны водного района.

Второе рождение памятника стало возможным благодаря поддержке правительства Мурманской области и администрации ЗАТО Александровск. Реставрация проведена в рамках государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество».

На торжественной церемонии глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов поздравил всех присутствующих с Днём Героев Отечества. Со словами благодарности выступил заместитель командира 7 Гвардейской Печенгской Краснознаменной бригады охраны водного района по военно-политической работе гвардии капитан II ранга Андрей Семёнов. В митинге приняли участие представители общественных организаций ЗАТО Александровск, юнармейцы, жители города.

Как сообщает региональное Министерство культуры, памятник был установлен 6 ноября 1967 года. Он представляет собой две железобетонные черные плиты. Одна из них символизирует морскую волну, вторая – стена, которую выстроили на пути фашистских захватчиков мужественные советские моряки. В этом году на мемориале, которому исполнилось 55 лет, были проведены серьёзные ремонтные работы.

Фото: https://gov-murman.ru