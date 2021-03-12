В Полярном открыт Центр цифровых компетенций «МФЦифра»

В Полярном на улице Душенова, 13 вчера заработал Центр цифровых компетенций «МФЦифра» – третий на территории региона. В октябре 2020 года два подобных отделения открылись в Мурманске на базе областного МФЦ.

Основная цель создания центров – оказание помощи гражданам в получении государственных, муниципальных и иных услуг в электронном формате, повышение цифровой грамотности среди населения.

На площадке «МФЦифры» также заработает «Школа цифровой грамотности», где северяне смогут получить дополнительные знания о возможностях цифровых сервисов, социальных сетей и мессенджеров, а также посетить обучающие семинары.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, ожидается, что до конца 2021 года подобные центры появятся в МФЦ городов Мончегорск, Североморск, Полярные Зори и Заполярный.