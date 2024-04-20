В Полярном отремонтируют 4 дороги в рамках плана «На Севере – жить»

В Полярном в этом году запланирован ремонт четырёх дорог местного значения в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

На участке дороги от дома №8 к дому №13 на улице Героев Тумана отремонтируют более 2,8 тысячи кв. метров проезжей части, на участке от дома №6 до дома №2 на улице Душенова обновят порядка тысячи кв. метров дорожного покрытия.

Также дорожники уложат новое покрытие проезжей части и тротуаров от дома №2 до дома №14 по улице Советская и до здания ЗАГСа на улице Сивко.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, объём работ на этих участках составит более 6,5 тысячи кв. метров.

В процессе работ на объектах подрядчик также обновит бордюры, заменит люки колодцев и нанесёт разметку.

Фото: https://gov-murman.ru