В Полярном отремонтируют памятник Героям-североморцам морякам охраны водного района. К выполнению работ приступила компания ООО «ЭМ-Строй» из Мурманска.

Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярного».

На выполнение работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения претендовало два участника. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям Закона о контрактной системе, документации об электронном аукционе и были допущены к торгам.

В ходе проведения аукциона начальная стоимость контракта снизилась на 2,5%.

На прошлой неделе заказчик и ООО «ЭМ-Строй» заключили муниципальный контракт на сумму 7,4 млн рублей. Работы будут проводиться на улице Душенова, у Циркульного дома.

На выделенные деньги подрядчику необходимо выполнить ряд реставрационных работ, в том числе воссоздать декоративные детали, установить ограды, решетки. Также подрядчику необходимо отремонтировать памятник, благоустроить территорию, создать газон и устроить парковочное место для людей с ограниченными возможностями.

Завершить работы необходимо в срок до 20 сентября 2022 года, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.

Фото: https://yandex.ru/maps/org/moryakam_ovra/201511232403/gallery/?ll=33.452767%2C69.202738&photos%5Bbusiness%5D=201511232403&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Asprav%3Aphoto%3A76504932&z=16