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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.24 17:00

В Полярном появилась новая клиентская аллея «АтомЭнергоСбыта»

В сквере им. В.П. Ларина было высажено 30 саженцев сирени, которые уже весной будут радовать жителей Полярного яркими цветами и приятным ароматом.

В городе Полярный сотрудники мурманского филиала «АтомЭнергоСбыта» высадили клиентскую аллею, ставшую уже четвёртой в регионе.

Первая клиентская аллея появилась в сквере на улице Челюскинцев в Мурманске в июне 2022 года, затем, в июле 2023 года - на улице Марата. В этом году мурманский филиал также осуществил проект в Оленегорске, а теперь и в Полярном.

Гостями и участниками акции стали клиенты компании, представители администрации ЗАТО Александровск, муниципальных предприятий и общественных организаций, а также активные жители города.

«Клиентская аллея – одна из главных экологических инициатив «АтомЭнергоСбыта». Это наш вклад в продвижение осознанного и бережного отношения к окружающей среде. Отказ от бумажных квитанций и переход на электронные сервисы – простые и доступные каждому способы сохранения природных ресурсов. Клиентская аллея – это двухсторонняя связь, диалог между компанией и клиентами. В этом диалоге мы благодарим клиентов за их выбор, а клиенты, являясь непосредственными участниками экологической инициативы, вовлечены и осознанны в своём выборе сделать наш город, наш регион и нашу планету ещё лучше», – отметили в «АтомЭнергоСбыте».

Подобные клиентские аллеи появятся и в других муниципалитетах региона, как символ бережного отношения к природе, утверждают в компании.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой мурманского филиала «АтомЭнергоСбыта».

 

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Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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Клавдия
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Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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