В Полярном появилась новая спортивная площадка

Накануне в Полярном открыт новый спортивный объект – им стала малая спортивная площадка.

Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки осуществлены в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни».

На эти цели из федерального бюджета выделено 1,3 млн рублей, в областном бюджете предусмотрено 80,9 тысячи рублей.

Как сообщает региональное Министерство спорта, на объекте располагается зона уличных тренажеров, в нее входят горизонтальные гимнастические скамьи, комплексы для выполнения испытаний ГТО, различные перекладины и турники.

«Спортивная площадка соответствует современным требованиям, созданы все необходимые условия для занятий физической культурой и спортом, – отметила руководитель министерства спорта Мурманской области Светлана Наумова. – Уверена, обновление спортивной инфраструктуры в городах и посёлках Мурманской области приведёт к увеличению количества северян, активно занимающихся на свежем воздухе».