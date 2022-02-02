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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.22 12:30

В Полярном появятся информационные стенды, посвященные военной истории города

В этом году у ряда достопримечательностей Полярного появятся информационные стенды с рассказом о значимых страницах военной истории города: работу по отбору наиболее важных памятных мест проводит Городской историко-краеведческий музей. Информационное маркирование городских достопримечательностей – часть проекта «Военный Полярный», который позволит жителям и гостям города ближе познакомиться с его военной историей.

По замыслу авторов и руководителей проекта работы по установке информационных стендов должны закончиться ко Дню Военно-морского флота. Тогда же в городе должны появиться информационные дорожные знаки, указывающие на места расположения городских достопримечательностей. До 10 февраля принять участие в выборе точек, о военной истории которых расскажет музей, может каждый, пройдя онлайн-опрос.

Напомним, в рамках проекта «Военный Полярный» осенью 2022 года будет также полностью переоборудован зал Городского историко-краеведческого музея, посвященный становлению военно-морских сил на Севере и военной истории города первой половины ХХ века. Помощь в реэкспозиции музею окажут сотрудники конструкторского бюро музейного проектирования «Своя школа» из Санкт-Петербурга. Кроме того, в результате реализации проекта появится новый аудиогид по Полярному и серия подкастов из воспоминаний свидетелей, живших и служивших здесь в годы войны.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект «Военный Полярный» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и в сотрудничестве с мурманской региональной общественной организации «Союз ветеранов 4-й эскадры подводных лодок Северного флота». Работы по установке информационных стендов и новых дорожных знаков в качестве софинансирования проекта будут выполняться на средства местного бюджета.

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