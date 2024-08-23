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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.24 12:30

В Полярном продолжается дорожная кампания в рамках плана «На Севере – жить»

В рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в городе воинской славы Полярном продолжаются дорожные работы.

На этапе завершения работы на участке по улице Советская у дома №14 со стороны центральной дороги. Здесь обновлён тротуар, а со стороны двора от дома №14 до дома №2 по улице Советская на проезжей части выполнена укладка асфальтобетона. Площадь работ составила более четырёх тысяч квадратных метров. Отметим, что в прошлом году здесь обновлена проезжая часть центральной дороги.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, также завершаются работы на участках от дома №14 по улице Советская до дома №13 по улице Сивко. Здесь выполнены работы по асфальтированию проезжей части, тротуаров и устройству нового бортового камня. По итогу объём работ составил более трёх тысяч квадратных метров.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Ira89
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Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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