В Полярном продолжается дорожная кампания в рамках плана «На Севере – жить»

В рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в городе воинской славы Полярном продолжаются дорожные работы.

На этапе завершения работы на участке по улице Советская у дома №14 со стороны центральной дороги. Здесь обновлён тротуар, а со стороны двора от дома №14 до дома №2 по улице Советская на проезжей части выполнена укладка асфальтобетона. Площадь работ составила более четырёх тысяч квадратных метров. Отметим, что в прошлом году здесь обновлена проезжая часть центральной дороги.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, также завершаются работы на участках от дома №14 по улице Советская до дома №13 по улице Сивко. Здесь выполнены работы по асфальтированию проезжей части, тротуаров и устройству нового бортового камня. По итогу объём работ составил более трёх тысяч квадратных метров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/