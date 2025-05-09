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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.25 08:00

В Полярном прошёл концерт, посвящённый Дню Победы

В преддверии Дня Победы заместитель губернатора Мурманской области — министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алла Истомина посетила город воинской славы Полярный, где участвовала в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию 9 Мая.

В рамках мероприятия десяти заслуженным жителям Полярного, внесшим значительный вклад в сохранение памяти о героическом прошлом страны вице-губернатор вручила медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

«Город Полярный сыграл особую роль в победе Советского Союза, став символом мужества и патриотизма советского народа. Именно отсюда уходили в походы надводные корабли и легендарные подводные лодки Северного флота, участвовавшие в боевых операциях против гитлеровской Германии. Были мобилизованы на военную службу и суда гражданского, и рыболовного флотов. Основной ударной силой стала бригада подводных лодок в Полярном, дивизионами которой командовали Герои Советского Союза Магомет Гаджиев, Иван Колышкин и Николай Морозов. Подводная лодка «К-21» под командованием Героя Советского Союза Николая Лунина участвовала в спасении арктического конвоя со стратегическими грузами и военной техникой. Светлая память павшим и низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, детям войны - живым свидетелям той страшной эпохи, сохранившим свободу и независимость нашей Родины ценой своей молодости, здоровья и жизни многих товарищей. Вы настоящие герои, ваш подвиг бессмертен в веках. С праздником, с Днём Великой Победы», — поздравила Алла Истомина.

Мероприятие прошло в тёплой атмосфере патриотизма и уважения к ветеранам, подтвердив значимость празднования Дня Победы для каждого жителя региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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