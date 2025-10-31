В Полярном прошло торжественное построение, приуроченное ко Дню моряка-надводника

Вчера в городе воинской славы Полярный в рамках мероприятий, посвящённых Дню моряка-надводника и 329 годовщине основания Российского флота, прошло торжественное построение личного состава Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. С праздником моряков поздравил начальник штаба объединения контр-адмирал Олег Гладкий.

В своём обращении к личному составу прославленного объединения контр-адмирал Олег Гладкий отметил, что в нынешнем году надводная составляющая Кольской флотилии разнородных сил Северного флота была усилена новейшим патрульным кораблем ледового класса «Иван Папанин», а также морским тральщиком «Афанасий Иванников».

«Современное поколение российских моряков высокопрофессионально и ответственно решает все поставленные задачи. Отдельно отмечу военнослужащих надводных кораблей, которые сегодня, совместно с морскими пехотинцами, решают боевые задачи на передовой в зоне специальной военной операции», – сказал контр-адмирал Олег Гладкий.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, моряками-надводниками объединения в 2025 году успешно выполнены сотни учебно-боевых задач в море, пройдены тысячи морских миль. Высокий профессионализм и выучку продемонстрировали корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в ходе выполнения задач дальнего похода в акватории Северного Ледовитого океана.

