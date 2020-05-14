В Полярном руководитель управляющей компании подозревается в сокрытии денежных средств от налогов

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере.

По данным следствия, в период с июня 2018 года по декабрь 2019 года с целью уклонения от исполнения обязательств по уплате налогов и сборов и извлечения выгод и преимуществ для себя, злоумышленница направляла распорядительные письма в адрес контрагентов организации о перечислении средств общей суммой более 3 миллионов рублей, для дальнейшего расчёта с контрагентами по обязательствам управляющей компании за полученные услуги в рамках своей хозяйственной деятельности. Указанные денежные средства должны были поступить на расчётные счета управляющей компании, после чего списаны в бесспорном порядке в счёт погашения налогов.

В соответствии с уголовным законодательством РФ данная сумма признается крупным размером.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправного деяния. Следователи проанализируют финансово-хозяйственную деятельность общества, для чего, в том числе, будет назначен ряд экономических экспертиз, которые помогут сформировать доказательственную базу. В рамках предварительного следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.