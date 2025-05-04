В Полярном собрали частицы земли с воинского захоронения времён Великой Отечественной войны

3 мая военнослужащие и гражданские, юные жители ЗАТО Александровск, люди самого разного возраста собрались на площади Памяти в губе Кислой, чтобы отдать дань уважения подвигу наших отцов и дедов, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

В ходе торжественного митинга выступил заместитель командующего Кольской флотилией Разнородных сил Северного флота полковник Игорь Сидоров, который отметил, что у тех, кто не помнит своего прошлого, нет и будущего.

«Наше прошлое невозможно уничтожить, именно такими мероприятиями мы доказываем, что нашу память, память о подвигах нашего народа, стереть невозможно. В этом строю стоят уже, скорее всего, правнуки тех людей, которые отдали жизни за нашу свободу. Это ещё одно доказательство того, что наша народная память никогда не будет уничтожена», - сказал полковник Игорь Сидоров.

Символичный, очень важный момент мероприятия - забор горсти земли с воинского братского захоронения на мемориальном комплексе «Павшим защитникам Заполярья» для дальнейшей передачи участникам автопробега по городам - героям России и Республики Беларусь. Его осуществили военнослужащий Кольской флотилии Разнородных сил Северного флота участник специальной военной операции капитан 3 ранга Александр Глазков и юнармеец Арсений Тимофеев.

Эти частицы с братской могилы экипажа эскадренного миноносца «Стремительный», погибшего 20 июля 1941 года, будут переданы участникам автопробега «Города-герои – города Героев» в ходе торжественного митинга, который пройдёт в Мурманске 5 мая на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

По завершении автопробега капсула с землей из города воинской славы будет помещена в крипту Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Фото (Городского Центра культуры «Север» г. Полярный): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32455/