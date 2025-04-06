В Полярном состоится Всероссийская акция «10000 шагов к жизни»

Это событие посвящено заботе о здоровье и активному образу жизни.

6 апреля в 14.00 активные жители Полярного станут участниками Всероссийской акции «10000 шагов к жизни», приуроченной к Всемирному Дню здоровья.

Место встречи - детская игровая площадка «Кораблик», где соберутся единомышленники, готовые вместе пройтись по маршруту здоровья, наслаждаясь свежим воздухом.

Как сообщает odkkirova.ru, вместе с Городским Центром культуры «Север» активные горожане отправятся в путь, который пролегает по тропе до «Петрова моста», а затем охватит места нашего города: от детского сада №1 по улицам Фисановича и Гаджиева. Небольшое путешествие завершится там, где и началось, – на площадке «Кораблик»

Это не просто прогулка, это возможность проявить заботу о себе и своих близких, укрепить здоровье и получить заряд бодрости на день.