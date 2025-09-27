Мы разные и добрые: рыбак из Вардё создал отель для чаек, а подросток из Нью-Джерси шьёт галстуки для бездомных животных«Арктик-ТВ» объединяет людей
В Полярном состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию АО «10 ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод»

В рамках рабочей поездки в ЗАТО Александровск губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию АО «10 ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод». Церемония состоялась в городском центре культуры «Север» в Полярном при участии первых лиц региона, руководства предприятия АО «ОСК» 10 СРЗ и ветеранов завода.

«90 лет — это не просто юбилейная дата, а история трудовых подвигов нескольких поколений северян. Завод внёс огромный вклад в годы Великой Отечественной войны, ремонтируя подводные лодки и боевые корабли, а в послевоенные годы здесь работали целые трудовые династии. Сейчас с командой правительства мы активно решаем вопрос привлечения инвесторов для модернизации завода, ведём переговоры с Объединённой судостроительной корпорацией, и уверен, что предприятие получит новый импульс развития. Параллельно мы видим, как преображается сам город в рамках программы реновации ЗАТО: дома, которые десятилетиями находились в запущенном состоянии, сейчас капитально ремонтируются. Уже отремонтировано более 20 домов, и до конца года планируется привести в порядок ещё 30. Всё это позволяет создавать комфортные условия для жизни и работы в наших военных гарнизонных. Это стало возможным благодаря поддержке президента Владимира Путина и слаженной работе всех уровней власти», — отметил в своём выступлении Андрей Чибис.

Губернатор также поблагодарил коллектив завода за профессионализм и вклад в развитие региона и отметил, что сегодня предприятие переживает непростые времена, но их судьба не остаётся без внимания.

«Ваш труд — это настоящая трудовая доблесть. Мы обязаны чтить, уважать и помнить вклад всех поколений заводчан. При любом сценарии развития предприятия мы обеспечим предметное сопровождение каждого работника», — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор вручил памятный адрес генеральному директору завода Руслану Ерёменко. Также за многолетний труд в сфере военного судоремонта и в честь 90-летия 10 ордена Трудового Красного знамени судоремонтного завода глава региона вручил 15 благодарственных писем сотрудникам предприятия.

«Для меня завод, где начинали работу мои родители, я сам отработал мотористом на плавдоке, имеет особое значение. И сегодня благодарю всех, кто пришел разделить с нами этот праздник. Особые слова признания — нашим ветеранам. И мы сделаем всё, чтобы завод продолжал жить», — отметил Руслан Ерёменко.

Мероприятие продолжилось выступлениями первого заместителя председателя Мурманской областной Думы Владимира Мищенко, главы ЗАТО Александровск Ильяса Мазитова и генерального директора завода, которые также вручили награды сотрудникам за значительный вклад в развитие предприятия.

Кроме того, гостей мероприятия ждал концерт военного оркестра гарнизона и яркие номера местных творческих коллективов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, АО «10 СРЗ» основано 20 августа 1935 года и является старейшим судоремонтным предприятием Северного флота. Предприятие специализируется на доковом ремонте и сервисном обслуживании судов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554133/#&gid=1&pid=30

