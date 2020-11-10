В Полярном успешно завершились работы по капитальному ремонту домов

В очередном населенном пункте Мурманской области подошёл к концу сезон работ по капитальному ремонту домов. Все запланированные на 2020 год мероприятия успешно выполнены в Полярном.

В этом сезоне в городе в порядок приводили четыре многоквартирных дома. В одном заменили теплообменник и старые инженерные сети, на двух других обновили кровли, ещё на одном отремонтировали фасад. На всех объектах работы выполнял проверенный подрядчик, который в непростом строительном сезоне выполнил взятые на себя обязательства качественно и в срок.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в октябре работы по капитальному ремонту многоквартирных домов успешно завершились в Ковдоре и ЗАТО Видяево.