В Полярном в рамках реновации ЗАТО продолжается реконструкция музея, ремонт домов и квартир

Министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков проверил мероприятия в рамках реновации в ЗАТО Александровск. Так, в Полярном продолжается реконструкция историко-краеведческого музея, капитальный ремонт многоквартирных домов.

Здание музея 1938 года постройки давно требовало капитального ремонта, он начался в сентябре 2024 года. На сегодняшний день завершены наружные демонтажные работы, строители восстановили разрушенные участки кирпичной кладки, установили каркас для навеса, отремонтировали решётки на окнах.

«Штукатурные работы по фасаду выполнены на 90%. В связи со снижением температуры воздуха реставрация фасада будет выполняться в так называемом «тепляке». Что касается внутренних помещений, то они тоже ремонтируются, вентиляция на этапе изготовления», – рассказал министр Алексей Грачиков.

В Полярном в рамках реновации ведётся капитальный ремонт крыш и фасадов шести многоквартирных домов. В доме №10 на улице Лунина подрядчики завершают работы. Стены в этом доме оштукатурены, ошпаклеваны, покрашены. Заменены оконные блоки и отливы.

Также отремонтировано рулонное покрытие крыши, смонтирован деревянный каркас с профилированным листом. В ближайшее время будут установлены снегозадержатели и ограждения, идёт утепление технического этажа и ремонт вентиляционных шахт.

В рамках реновации ремонтируется и крыша дома №5 по улице Гагарина. Ранее в этом доме был отремонтирован фасад.

«Если говорить в целом о ЗАТО Александровск, то в этом году в рамках реновации выполняется капитальный ремонт в 11 многоквартирных домах. Это крыши и фасады», – сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области Кирилл Бернацкий.

Благодаря комплексному плану реновации, в Полярном выполнен ремонт семи незаселённых квартир, продолжается ремонт в 42 незаселённых квартирах.

«Это тоже довольно значимый вопрос, потому что квартиры пустовали очень долгое время», – отметил глава Минстроя Алексей Грачиков.

Он сообщил, что есть завершённые работы по благоустройству дворов, проездов, замене стеклопакетов в детском саду, обновлению детских площадок и другим мероприятиям.

Напомним, всего на реновацию ЗАТО в Мурманской области планируется направить 42 млрд рублей, из них 9,3 млрд рублей – из регионального бюджета. Из 149 запланированных мероприятий на 2024 год уже реализовано 70, еще 79 находятся в процессе выполнения или завершаются.

Как отмечает региональное Министерство строительства, ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис прорабатывал вопрос дополнительного финансирования пилотного проекта на федеральном уровне, который обсуждался с Президентом Владимиром Путиным во время его визита в регион.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/