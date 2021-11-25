В Полярном завершены работы по строительству пешеходного моста между улицами Моисеева и Душенова

«Все работы по строительству пешеходного моста в Полярном завершены. Подрядчик успел до снега закончить асфальтирование виадука, а затем смонтировал ограждение и светодиодное освещение. Сейчас идёт комиссионное обследование объекта», – сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Длина мостового сооружения – 78,5 метра, ширина – 3,2 метра.

После того, как будут оформлены все необходимые документы, новый мост между улицами Моисеева и Душенова будет введён в эксплуатацию. Открытие пешеходной переправы позволит в разы сократить путь между двумя районами Полярного, сообщает региональное Министерство строительства Мурманской.