В Полярном завершили монтаж пролетов пешеходного моста между улицами Моисеева и Душенова

В Полярном завершили монтаж пролётов пешеходного моста между улицами Моисеева и Душенова. Об этом сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Все 8 пролётных балок уложены. Отклонившиеся весной из-за талых вод опоры поставлены в проектное положение и зафиксированы. Сейчас идет обвязка пролётов с опорами. Затем подрядчик приступит к асфальтированию и устройству ограждения и освещения пешеходного моста», – отметил Алексей Грачиков.

Работы на пешеходном мосту в Полярном должны быть завершены в течение двух месяцев, сообщает Министерство строительства Мурманской области.