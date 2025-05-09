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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.25 12:00

В Полярнозоринском энергетическом колледже открыт мурал, посвящённый Н.А. Доллежалю

Открытие мурала, посвящённого Николаю Доллежалю,* подчёркивает его вклад в развитие атомной науки и служит источником вдохновения для будущих поколений.

7 мая 2025 года в Полярнозоринском энергетическом колледже состоялось торжественное открытие мурала, посвящённого советскому учёному Николаю Антоновичу Доллежалю. Это событие стало частью проекта Мурманской области «Лица героев», направленного на развитие патриотического воспитания среди молодёжи.

Мурал, выполненный в формате крупноформатной живописи, призван увековечить память о человеке, который внёс огромный вклад в становление отечественной атомной промышленности. Под руководством Николая Доллежаля были созданы первые промышленные ядерные реакторы, энергетические установки для атомных электростанций и подводных лодок, а также исследовательские реакторы, ставшие основой современной энергетики страны.

В церемонии открытия приняли участие директор Кольской АЭС Василий Омельчук, директор Полярнозоринского энергетического колледжа Даниил Шевченко, а также преподаватели и студенты.

«Открытие мурала — это не только дань уважения великому учёному, но и источник вдохновения для будущих поколений. Мы надеемся, что каждый студент, проходя мимо этой работы, будет заряжаться энергией на новые достижения и стремиться к тому, чтобы стать таким же великим человеком, как и Николай Доллежаль», — отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление коммуникаций КАЭС, Кольская АЭС активно поддерживает развитие образовательного процесса в колледже. В рамках соглашения о сотрудничестве станция помогает развивать учебно-материальную базу, организует стажировки для педагогов, участвует в защите дипломов и предоставляет студентам возможность прохождения производственной практики на площадке станции.

Торжественная церемония включала знакомство с биографией учёного, тематический квиз для студентов, выступления официальных лиц и приглашённых гостей.

Диалог с молодёжью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия Росатома уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, студентами и школьниками, а также прилагают значительные усилия для подготовки молодых кадров и созданию специализированных образовательных программ.

 

*- Доллежаль Н.А. - конструктор первых ядерных реакторов, директор НИИ химического машиностроения, директор Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Министерства среднего машиностроения СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и пяти Государственных премий СССР. Основоположник атомной энергетики и промышленности страны, первопроходец реакторостроения.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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