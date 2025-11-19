В Полярнозоринском энергетическом колледже состоялось родительское собрание по вопросам заключения целевых договоров с обучающимися

В Полярнозоринском энергетическом колледже состоялось родительское собрание с участием руководства «Колатомэнергоремонт» по заключению целевых договоров с обучающимися групп федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

Руководители «Колатомэнергоремонта», члены отделения ППО АО «АЭР» в городе Полярные Зори: директор филиала Роман Тихомиров, заместитель директора по общим вопросам Алексей Фомин и начальник отдела кадровой работы Юлия Удалова подробно рассказали о деятельности предприятия, его ключевых направлениях и перспективах для молодых специалистов. Они озвучили свои пожелания и требования к студентам, заинтересованным в заключении целевого договора.

Важным аспектом обсуждения стали условия прохождения практики, которая является неотъемлемой частью обучения и подготовки к будущей профессиональной деятельности.

«Целевое обучение представляет собой уникальную возможность для студентов, позволяющую гарантировать трудоустройство на определенное место работы после окончания колледжа. Студенты смогут проходить производственные и учебные практики, а также готовить выпускные квалификационные работы в соответствии с профилем своей будущей специальности. В прошлом году было заключено 86 целевых договоров, что свидетельствует о растущем интересе студентов к практическому обучению и трудоустройству в сфере энергетики. В этом году запланировано заключить не менее 52 целевых договоров, что позволит ещё большему числу студентов получить возможность пройти стажировку и трудоустроиться после окончания учебы», - сказала начальник отдела кадровой работы Юлия Удалова.

Как отмечает отдел внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», родители проявили активность, задавая вопросы о процессе обучения, возможностях трудоустройства и условиях практики. Их интерес к судьбе детей и желание получить полную информацию о перспективах целевого обучения подтверждают важность таких мероприятий для формирования взаимопонимания между образовательными учреждениями и предприятиями.

Фото предоставлено отделом внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».