Мурманская область. Арктика (16+)02.12.20 10:15
В полярную ночь энергопотребление в Мурманской области возрастает на треть
Сегодня она началась на широте Мурманска.
По сравнению с летним периодом, когда на Кольском полуострове наблюдается полярный день, и дневное потребление электроэнергии в регионе составляет около 26 тысяч МВт*час, в полярную ночь нагрузка на сети Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» возрастает более чем на треть. В это время среднесуточное потребление электроэнергии в Мурманской области превышает 36 тысяч МВт*час.
Пик полярной ночи придётся на 22 декабря. Именно в этот самый короткий день в году энергетики отмечают свой профессиональный праздник.
Полярная ночь на широте Мурманска продлится со 2 декабря по 10 января.
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