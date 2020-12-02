В полярную ночь энергопотребление в Мурманской области возрастает на треть

Сегодня она началась на широте Мурманска.

По сравнению с летним периодом, когда на Кольском полуострове наблюдается полярный день, и дневное потребление электроэнергии в регионе составляет около 26 тысяч МВт*час, в полярную ночь нагрузка на сети Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» возрастает более чем на треть. В это время среднесуточное потребление электроэнергии в Мурманской области превышает 36 тысяч МВт*час.

Пик полярной ночи придётся на 22 декабря. Именно в этот самый короткий день в году энергетики отмечают свой профессиональный праздник.

Полярная ночь на широте Мурманска продлится со 2 декабря по 10 января.