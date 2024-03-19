В Полярных Зорях атомщики встретили весну фестивалем снежных фигур «Ядрёная баба»

Организаторами выступили Кольская АЭС и первичная профсоюзная организация. Участникам предлагалось пофантазировать на тему «Семья» и удивить зрителей нестандартными идеями.

Для будущих мастеров заранее были заготовлены снежные кубы на берегу озера в «Нашем парке». В результате на суд жюри были представлено 9 снежных композиций в двух номинациях: «Семейная команда» и «Команда организации».

Безусловным лидером среди команд организаций стали «Кудесники-чудесники» из Дома детского творчества. Они покорили жюри не только снежной избушкой на курьих ножках, но и оригинальной театрализованной презентацией своего шедевра. Второе место присудили скульптуре в форме сердца, выполненной представителями общественной организации «Чернобыль-Атом». Третьим призёром стала дружная семейка ежей от команды «Квентин-Буратин» Управления городским хозяйством.

В номинации «Семейная команда» места распределились следующим образом: лучшими признали весёлую компанию учеников и родителей 6-го класса гимназии №1 за работу под названием «Наука». Второе место получили «Солнечные зайчики» и их белоснежные совы, а третье место досталось «Бригаде «СОС», которая «вывернула на изнанку» кубик Рубика.

Множество развлечений ждали и гостей фестиваля. Горячие напитки, еда, весёлые ростовые куклы и катание на банане. А самые маленькие болельщики могли поучаствовать в шуточных конкурсах и поиграть в активные игры.

«Фестиваль снежных фигур уже много лет пользуется популярностью среди полярнозоринцев. В нём принимают участие и работники атомной станции, и представители различных организаций нашего города. Также люди приходят просто погулять, поддержать участников и насладиться атмосферой праздника. Это замечательная возможность провести по-настоящему семейные выходные на свежем воздухе в нашем прекрасном парке», - поделился впечатлениями заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.