В Полярных Зорях благоустроят общественную территорию по улице Пушкина

До конца сентября текущего года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Полярные Зори Мурманской области благоустроят общественную территорию по улице Пушкина.

Предприниматель Советкина И.А. из Пензы приступит к выполнению работ 10 мая.

Советкина И.А. была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл для нужд МКУ «Управление городским хозяйством» города Полярные Зори.

На прошлой неделе с предпринимателем заключён муниципальный контракт на сумму 58,9 миллиона рублей.

На выделенные деньги подрядчику необходимо выполнить ряд демонтажных работ, обновить покрытие из тротуарной плитки и брусчатки, отремонтировать ряд лестниц, устроить системы водоотведения, наружного освещения и озеленить территорию.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, согласно условиям заключенного контракта на территории будут установлены различные малые архитектурные формы: кованая карета на подставке, часы на опоре, скульптура с подсветкой по мотивам сказок Пушкина, сквозной рельеф «Портрет Пушкина», клумба в форме книги, скульптура «Пламя» и фигура «Свиток со стихами А.С. Пушкина».

Кроме того, на территории будут установлены перлога, информационный щит, а также различные скамьи, урны и вазоны.

Фото: https://gov-murman.ru