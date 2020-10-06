В Полярных Зорях из всех совершаемых административных правонарушений чаще всего нарушают тишину и правила благоустройства

Плановый контроль работы административной комиссии города Полярные Зори провели специалисты министерства юстиции Мурманской области. Проверка коснулась дел, рассмотренных за последние 2,5 года.

Сотрудники Минюста изучили протоколы о рассмотрении дел об административных правонарушениях, постановления и определения административной комиссии, распоряжения её председателя, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, составленные уполномоченными лицами в отношении лиц, не уплативших штраф вовремя.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, за 2018-й, 2019-й и первое полугодие 2020 года административная комиссия в Полярных Зорях рассмотрела 526 дел об административных правонарушениях. Из них большую часть – порядка 77% (405 дел) – составили дела о нарушении тишины и покоя граждан, и более 16% (86 дел) – дела о нарушении правил благоустройства территории городского округа.

Итоговый отчёт по результатам проверки будет направлен главе муниципального образования.