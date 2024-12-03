В Полярных Зорях коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда на 1 декабря составил 0,7 человек на 1 вакансию

Как сообщает администрация города атомщиков, с начала 2024 года в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 773 человека, что на 16,3% меньше аналогичного периода прошлого года (2023 г. – 924 чел.).

Оказано содействие в трудоустройстве с начала 2024 года 529 северянам – 68,4% от числа обратившихся граждан (в 2023 году - 605 чел. – 65,5% от числа обратившихся граждан).

По состоянию на 1 декабря 2024 года в кадровом центре зарегистрированы в качестве безработного 52 человека. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6% к численности трудоспособного населения. Всего на 1 декабря зарегистрированы 87 человек, ищущих работу. Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда на отчётную дату составил 0,7 человек на 1 вакансию.

В настоящее время востребованы инженеры, преподаватели, медицинские работники, повара, продавцы, водители, слесари, электромонтёры.

Ведётся набор безработных граждан, зарегистрированных в Полярнозоринском кадровом центре в группы профессионального обучения по программам: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Пекарь» и «Повар».