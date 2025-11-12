В Полярных Зорях коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда на 1 ноября составил 0,7 человека на 1 вакансию

С начала 2025 года в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 678 человек, в том числе 170 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Признаны безработными 293 человека. Оказано содействие в трудоустройстве за десять месяцев текущего года 263 жителям муниципалитета 51,8% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на 1 ноября этого года зарегистрированы 86 безработных граждан. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9% к численности трудоспособного населения. Всего к отчётной дате зарегистрированы 125 человек, ищущих работу.

За январь-октябрь 2025 года предприятиями и организациями в службу занятости заявлено 502 вакансии.

На 1 ноября в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 82 вакансии, из них 33 - по рабочим профессиям. Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда составил 0,7 человек на 1 вакансию.

В настоящее время востребованы медицинские работники, инженеры, механики, специалисты, юристы, слесари, водители, бармены, повара.

Как сообщает pz-city.ru, в общественных работах приняли участие 44 человека, в том числе в рамках проекта «Работа рядом» - 16 безработных граждан, 150 подростков и 2 студента.